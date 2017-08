La consulenza legale si evolve online e finisce in un'App

18 luglio 2017 13:23 La consulenza legale si evolve online e finisce in unʼApp Tempi rapidi e costi certi grazie alla nuova piattaforma di unbuonavvocato.it che ha lʼobiettivo di mettere in contatto avvocati e clienti

In Italia ci sono 220mila legali ma circa 20 milioni di italiani non ricorrono mai all'avvocato; 16 milioni e 600mila invece sono coloro in balia della giustizia con tempi incerti e costi spropositati. Quattro milioni sono le cause civili che si contano ogni anno e le più "gettonate" sono quella relative ai procedimenti per separazione / divorzio (134.761), decreti ingiuntivi per recupero crediti 93.301, procedimenti esecutivi immobiliari e mobiliari per un totale di 430.262. Le opposizioni alle sanzioni amministrative, ossia i ricorsi per multe, sono 276.513. Per rendere tutto più trasparente e celere arriva una piattaforma online e un'App.

L'iniziativaConsulenza in tempi rapidi e con costi certi: per questi motivi nasce unbuonavvocato.it, piattaforma online che ha l'obiettivo di mettere in contatto domanda e offerta di servizi legali al cittadino. Come? Con una telefonata in 15 minuti e per soli 25 euro viene offerta consulenza, attraverso uno strumento che permette di regolarizzare fiscalmente i rapporti tra avvocati e clienti. Il servizio è disponibile anche su App per tutti i dispositivi Apple e Android.