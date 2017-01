Italia, Ue: "Nessuno stress di bilancio, ma rischi sul debito". Mef: giù dal 2016

Oltre ai 'non performing loans', a indicare "possibili sfide a breve termine" sono anche altre variabili, tra cui debito lordo e netto e necessità di rifinanziamento lorde.



Attuare riforma pensioni - Per abbattere davvero i rischi sostenibilità dei conti pubblici nel lungo periodo, osserva la Commissione, occorre procedere con "la piena attuazione delle riforme pensionistiche adottate in passato". Un'altra condizione necessaria, si legge nel documento, è quella "del mantenimento della bilancia strutturale primaria al livello previsto dalla Commissione per il 2017 (2,5% del Pil) ben oltre quell'anno".



Mef: dal 2016 il debito scende - Il rapporto sulla sostenibilità della Commissione Ue "conferma ancora una volta che i conti pubblici italiani non presentano rischi nel breve termine e sono in assoluto i più sostenibili di tutti nel lungo termine". Lo sottolineano fonti del Tesoro, osservando che "il pesante debito pubblico rende il paese più esposto in caso di shock esterni", motivo per cui l'Italia è classificata su questo fronte "ad alto rischio. Per questo il governo - si ribadisce dal Mef - ha programmato nel 2016 il debito in discesa per la prima volta dopo 8 anni".