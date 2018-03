Istat: "Nel 2017 Pil Italia +1,5%, è il rialzo massimo dal 2010"

Deficit 2017 scende all'1,9% - Il rapporto deficit-Pil nel 2017 è sceso all'1,9%, a fronte del 2,5% dell'anno precedente. Il dato è inferiore alle indicazioni del governo, che nell'aggiornamento al Def prevedeva un deficit al 2,1% del Pil. Il risultato del 2017, il migliore da 10 anni, non include, spiega l'Istat, la contabilizzazione degli effetti dei salvataggi delle banche venete: "per definirli si attende la valutazione di Eurostat, richiesta con procedura formale", sottolinea l'Istituto di statistica.



Bene industria e costruzioni, crolla agricoltura - Nel 2017 tra i settori dell'economia italiana, è aumentato il valore aggiunto dell'industria in senso stretto (+2,0%), delle attività dei servizi (+1,5%) e delle costruzioni (+0,8%). L'Istat evidenzia invece un calo deciso, pari a -4,4%, per agricoltura, silvicoltura e pesca. Per quanto riguarda i flussi con l'estero, import ed export hanno viaggiato sostanzialmente in parallelo: le esportazioni sono aumentate del 5,4% e le importazioni del 5,3%. E' comunque la domanda interna ad aver dato la maggiore spinta alla crescita, contribuendo per 1,5 punti percentuali all'aumento del Pil (1,3 al lordo delle scorte), mentre la domanda estera netta ha contribuito per 0,2 punti.



Padoan: "Dati importanti frutto del lavoro fatto" - "Con i dati 2017 l'Istat ci dice cose importanti sul frutto del lavoro di questi anni: Pil +1,5 (massimo dal 2010), deficit in calo all'1,9%, debito in calo al 131,5%, tasso di occupazione 51,8% (ai massimi dal 2008)". Lo afferma su Twitter il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, commentando gli ultimi dati Istat.