Commercio estero, cresce l'export italiano: +7,4% nel 2017

Rispetto al 2016, lo scorso anno le esportazioni italiane sono cresciute del 7,4% in valore e del 3,1% in volume. Secondo l'Istat, però, aumentano anche le importazioni, con un +9% in valore e un +2,6% in volume, ma l'avanzo commerciale raggiunge comunque i 47,5 miliardi (+81 miliardi al netto dell'energia). L'espansione dell'export è relativa sia all'area Ue (+6,7%) sia a quella extra Ue (+8,2%).

Nel 2017, rispetto ai principali mercato di sbocco, si rileva la crescita delle esportazioni verso Spagna (+10,2%), Stati Uniti (+9,8%), Svizzera (+8,7%), e in misura minore, Germania (+6,0%) e Francia (+4,9%). Si segnala inoltre la forte crescita nell'anno delle vendite verso Cina (+22,2%) e Russia (+19,3%). Nel 2017, tra i settori che contribuiscono in misura più rilevante all'incremento dell'export, sono in evidenza articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici (+16,0%), autoveicoli (+11,3%), sostanze e prodotti chimici (+9,0%), metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti (+8,7%), prodotti alimentari, bevande e tabacco (+7,5%). Si segnala anche la crescita delle vendite di prodotti delle altre attività manifatturiere (+5,7%) e macchine e apparecchi n.c.a. (+5,4%).



A dicembre import +3,3%, export 0,6% - Rispetto a novembre, a dicembre 2017 aumentano sia le importazioni (+3,3%) sia, in misura più contenuta, le esportazioni (+0,6%). Lo rileva l'Istat aggiungendo che l'avanzo commerciale è pari a 5,3 miliardi (+5,7 miliardi a dicembre 2016). L'aumento congiunturale delle esportazioni si deve alla crescita delle vendite verso i paesi Ue (+2,5%) e alla diminuzione verso i paesi extra Ue (-1,8%). Anche nei confronti dello stesso mese dell'anno precedente, a dicembre 2017 crescono sia l'export (+2%) sia l'import (+3,7%). Le variazioni tendenziali risultano pari a +8,6% per l'export e +10% per l'import se corrette per i giorni lavorativi.