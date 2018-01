Istat: deficit primi nove mesi al 2,3%, è il dato migliore dal 2007

L'indebitamento netto in rapporto al Pil nel terzo trimestre del 2017 è stato pari al 2,1%, a fronte del 2,4% nel corrispondente trimestre del 2016, segnando così un "miglioramento" di 0,3 punti percentuali. Lo rileva l'Istat, aggiungendo che complessivamente nei primi tre trimestri, si è registrato un deficit pari al 2,3% del Pil, anche qui "in miglioramento" di 0,2 punti sullo stesso periodo dell'anno precedente, valore più basso dal 2007.

In trimestre rialzo reddito e potere acquisto - Buone notizie per i nuclei famigliari: il reddito disponibile delle famiglie consumatrici è aumentato nel terzo trimestre del 2017 dello 0,7% e del 2,1% su base annua. Per l'Istat si tratta di "una crescita significativa". E lo stesso vale per il potere d'acquisto, salito dello 0,8% sul rispetto al trimestre precedente e dell'1,1% in termini tendenziali.



Rallenta la corsa dei consumi delle famiglie - Tuttavia si registra anche un rallentamento nella corsa dei consumi: nel terzo trimestre del 2017 la spesa delle famiglie sale solo dello 0,2% (il rialzo congiunturale più contenuto dall'inizio del 2016). E anche il risultato registrato su base annua (+2,5%) segna una frenata rispetto ai trimestri precedenti, seppure attestandosi su valori significativi.



Pressione fisco III trimestre 40,3%, minimo dal 2011 - Nel terzo trimestre del 2017 la pressione fiscale è stata pari al 40,3%, in riduzione di 0,4 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Si tratta del valore piu' basso dal 2011. Anche il dato relativo ai primi nove mesi del 2017, pari al 40,2%, è il più contenuto da sei anni.