Istat: a maggio cala la disoccupazione (-0,1%), stabile quella giovanile

A maggio il tasso di disoccupazione cala all'11,5% dall'11,6% di aprile: a rilevarlo è l'Istat , sulla base dei dati provvisori. Sempre a maggio, il tasso di occupazione risulta invece pari al 57,1%, in aumento di 0,1 punti percentuali sul mese precedente. Il tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni) a maggio risulta stabile, al 36,9% come il mese precedente.

L'incidenza dei giovani disoccupati tra 15 e 24 anni sul totale dei giovani della stessa classe di età è pari al 9,7% (cioè meno di un giovane su dieci è disoccupato). Per quanto riguarda il numero degli inattivi tra i 15 e i 64 anni, dopo il calo di marzo (-0,3%) e aprile (-0,8%) la stima cala anche a maggio (-0,2%, pari a -27mila). La diminuzione riguarda esclusivamente le donne, mentre si registra una stabilità tra gli uomini.



Sale la stima degli occupati - Allo stesso tempo, dopo l'aumento registrato nei due mesi precedenti (+0,3% a marzo e ad aprile), la stima degli occupati sale ancora, seppure in modo lieve (+0,1%, pari a +21mila persone occupate). Secondo l'Istat, su base annua si "conferma la tendenza all'aumento del numero di occupati" (+1,3%, pari a +299mila). In totale, a maggio gli occupati risultano essere 22.677.000, i disoccupati 2.950.000 e gli inattivi 13.741.000.



Renzi: "Il Jobs act crea posti stabili" - "Con i dati #Istat di oggi siamo a 497mila posti di lavoro in più da febbraio 2014. Il #jobsact sta creando lavoro stabile #avantitutta". Così su Twitter il premier Matteo Renzi dopo i dati diffusi dall'istituto di statistica.