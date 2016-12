Il "cinguettio" è la risposta dell'Istituto di statistica a Claudio Pellegrini che, visti gli ultimi dati del lavoro, chiede come vengano effettuati i conteggi precisando: "Ma se io lavoro con un voucher da 8 ore al mese cosa sono, occupato o disoccupato?". La risposta è quella dell'Istat, che rimanda al Glossario, e quindi ai codicilli che regolano queste ricerche.



Immediato il commento dell'utente: "Quando pubblicate i dati scrivetelo come rilevate i dati, così date una informazione corretta. Al che dall'Istat replicano "tutte le info nel Glossario e nella nota metodologica", con link al seguito. Sarà, ma forse, replica ancora Claudio, "il glossario non lo leggono tutti e i tg non dicono mai come vengono rilevati i dati". La domanda di Claudio e la risposta dell'Istat sono state riprese e ritwittate da centinaia di utenti sul social network, tra sorpresa e disgusto. Quale affidabilità hanno tutti questi numeri?