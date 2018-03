Inps: bonus bebè anche a nati o adottati 2018, ma solo per un anno

Il bonus bebè sarà erogato anche ai bambini nati o adottati nel 2018, ma per un solo anno. Lo riferisce l'Inps, ricordando che l'assegno di 80 euro al mese nel caso di Isee fino a 25mila euro annuali (160 euro al mese con Isee fino a 7mila) potrà essere erogato a cittadini italiani o comunitari e agli stranieri con permesso di lungo soggiorno. Il sussidio in totale potrà arrivare in 12 mesi a 960 euro (1.920 con Isee fino a 7mila euro).