Il contributo sul fronte occupazionale delle cooperative rimane stabile

Secondo un'indagine realizzata dall'Ufficio Studi AGCI, dell'Area Studi Confcooperative e del Centro Studi Legacoop, il 70% delle cooperative è riuscito a mantenere i livelli occupazionali nel secondo quadrimestre dell'anno mentre il 19% ha assunto nuovo personale. Più bassa la quota delle coop che hanno diminuito invece la forza lavoro, pari all'11%.



Il rapporto osserva che il miglioramento della dinamica occupazionale coinvolge principalmente la cooperazione di servizi, il sociale e l'agroalimentare – trainato dalla componente stagionale –, mentre a livello territoriale non si risolvono le criticità nel Mezzogiorno.



Quello delle cooperative è un contributo che non è mai venuto meno, anche durante la crisi economica: secondo i dati rilasciati da Confcooperative nelle scorse settimane, contrariamente a quanto accaduto nel resto del Paese – durante la recessione il numero degli occupati è passato da 23.048.00 a 22.492.000 unità, riducendosi del 2,4% – i lavoratori impiegati nelle cooperative sono aumentati. Tra il 2007 e il 2015 i posti di lavoro creati dalle coop aderenti da Confcooperative (circa 19mila) sono stati oltre 48mila (+10,1%).



Le coop italiane sostengono che diversi fattori sono un ostacolo alla crescita. Come la domanda debole e i ritardi dei pagamenti della Pubblica amministrazione (PA) – il 90% delle cooperative non ha rilevato miglioramenti su tale fronte –, ritardi che in realtà non rappresentano un problema solo per le coop. Secondo una recente analisi CRIBIS D&B, soltanto il 13% delle imprese della PA italiana salda puntualmente quanto dovuto ai propri fornitori.