Gentiloni: l'economia italiana accelera, non dilapidare i risultati

"L'economia italiana accelera e accelera per merito delle famiglie, delle imprese, dei lavoratori". Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni all'inaugurazione del cantiere Open Fiber nel Teramano, aggiungendo che "di questo dobbiamo essere tutti orgogliosi e i risultati non li possiamo disperdere, dilapidare e mettere in discussione, dobbiamo andare avanti ancora e accelerare se possibile. Il governo farà la sua parte".