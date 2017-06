Forum PA 2017, al via martedì con il ministro Madia

"Una nuova PA per lo sviluppo sostenibile": è il titolo della 28^edizione del Forum PA , organizzato da FPA, società del gruppo Digital 360. La manifestazione, in programma a Roma dal 23 al 25 maggio, vedrà riuniti tutti gli innovatori del mondo pubblico e privato. Ad inaugurare il Forum, sarà il ministro della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione, Marianna Madia , che presenterà il quadro completo della riforma della PA.

Dai convegni tematici sulle politiche d'innovazione ai tavoli di lavoro per i vertici delle amministrazioni e delle aziende: il filo conduttore dei tre giorni sarà la Pa sostenibile e gli incontri avranno come obiettivo quello di cercare di capire quale amministrazione serva per permettere all'Italia di raggiungere, entro il 2030, i 17 obiettivi di Sviluppo Sostenibile approvati dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Questi traguardi da raggiungere disegnano uno sviluppo equo che risulta irrealizzabile senza il contributo della Pubblica Amministrazione, come ha spiegato Carlo Mochi Sismondi, Presidente del Forum Pa: "Essa deve essere aperta al cambiamento e all'iniziativa, dal primo dei dirigenti all'ultimo dei dipendenti; la burocrazia non deve essere difensiva, cioè vittima di quell'atteggiamento per cui meno si fa meno si rischia".