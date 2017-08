Fisco, Uil: scende peso della Tari, nel 2017 si spenderanno 295 euro

Nel 2017 scende leggermente il peso della Tari, la tassa sui rifiuti nata nel 2014 per la quale le famiglie italiane spenderanno in media 295 euro, a fronte dei 300 dello scorso anno. In quattro anni la tassa ha però registrato un incremento dell'1,1%. Lo riferisce la Uil, elaborando i dati di cento città capoluogo di provincia riferiti a una famiglia con una casa di 80 metri quadri, quattro componenti e un reddito Isee di 17.812 euro.