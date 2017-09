Fincantieri-Stx, nasce il colosso dei mari Ansa-Centimetri 1 di 1 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Fincantieri diventa proprietario del 50% del capitale, come auspicato da Parigi. Gli altri 50% saranno nelle mani del campo francese. Ripartiti tra lo Stato, il gruppo pubblico militare Naval Group (ex-Dncs) tra il 10% e il 15% e forse dei fornitori dei cantieri nella regone di Saint-Nazaire, in modo molto minoritario.



Lo Stato francese, però, presterà 1% del capitale a Fincantieri, che in pratica, disporrà così del 51% dei diritti di voto e recupererà una parte equivalente dei dividenti. Il gruppo controllato in maggioranza dallo Stato italiano otterrà così il controllo operativo della società francese.



Questo prestito decisivo dell'1% stabilito su dodici anni prevede appuntamenti regolari tra francesi e italiani nel corso di questo periodo. Ogni volta i due partner esamineranno lo stato della loro azienda comune nonché il rispetto degli impegni assunti da entrambe le parti. Se le promesse non sono mantenute, la Francia potrà recuperare il prezioso 1% e ritirare a Fincantieri il suo ruolo predominante.



Ecco la composizione del Cda - Questa la composizione del Cda: 8 membri, di cui 4 di Fincantieri, 2 dello Stato francese, uno dei dipendenti e uno di Naval Group. Il presidente resta Laurent Castan.