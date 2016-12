Exor, la holding degli Agnelli trasferisce la sede in Olanda

Exor, la holding della famiglia Agnelli, sposta la sede in Olanda, come già avevano fatto Fca, Cnh e Ferrari. Il consiglio di amministrazione ha approvato il progetto di fusione transfrontaliera per incorporazione di Exor in Exor Holding, società olandese interamente controllata da Exor. La società resterà quotata sul mercato telematico azionario di Borsa Italiana.