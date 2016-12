Ecotruffa, Greenpeace svelò il "lato oscuro" di Volkswagen già nel 2011

Quattro anni prima che scoppiasse lo scandalo sulle emissioni truccate dei motori diesel, Volkswagen era finita nel mirino di Greenpeace che già allora ne denunciava lo scarso impegno per la riduzione dell'inquinamento. "Noi lo avevamo detto", si legge sulla pagina Facebook dell'associazione ambientalista che ora riposta il video-parodia ispirato a Star Wars per mettere in luce il "lato oscuro" della casa automobilistica.