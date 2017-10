Economia, Lombardia da record: il Pil pro capite supera quello della Germania

Il Prodotto Interno Lordo pro capite della Lombardia supera quello della Germania. La regione è al quinto posto in Europa, con 36.600 euro, al pari della Danimarca. Il valore è al di sopra della media europea (30.600 euro), davanti anche alla locomotiva tedesca, al sesto posto con 35.800 euro. Il report è stato rilasciato sul sito della regione in vista del referendum sull'autonomia, in programma per il 22 ottobre.