Ecobonus 65% anche per i condomini: il piano Delrio-Morando da inserire nella legge di Bilancio

Come scrive La Repubblica, "in base alle nuove regole, anche oggi si può cedere il credito con la possibilità di detrarre in 10 anni il 65% del costo per le spese del condominio". Dato che nella legge di Stabilità non aveva funzionato, il governo ha deciso di "snellire le procedure e creare un fondo che anticipi la spesa delle aziende".



Quindi "il fondo fornirà i soldi a una Esco, società di specializzazione in lavori di riqualificazioni, o a una multiutility. Il 65% tornerà alla Esco negli anni in detrazioni (di fatto una cessioni di credito). Il 10% del costo sarà anticipato dai condomini che pagheranno il resto in bolletta come per il canone Rai, con un piccolo interesse".



Secondo il governo ciò comporterà la riqualificazione energetica di interi edifici, un netto risparmio nella bolletta per i condomini, innescherà un effetto positivo nel mercato del lavoro e aumenterà il valore dell'immobile. "Il mercato potenziale", per il ministro Delrio, "vale tra i 10 e i 12 miliardi".