Draghi: per chiudere il Qe rivedere correzione inflazione | Recuperati tutti posti lavoro persi durante la crisi

Per chiudere il Qe occorre "che ci sia una condizione chiara: dobbiamo vedere una correzione sostenibile nel percorso dell'inflazione verso il nostro obiettivo, ossia vicino al 2%". A ribadirlo è il presidente della Bce, Mario Draghi, sottolineando che anche se la crescita è "più forte delle attese, non possiamo ancora dire di aver completato il lavoro". Anche per questo la politica monetaria "deve essere ancora paziente, persistente e prudente".