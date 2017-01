13:07 - Eni dovrà risarcire con 25 euro a testa oltre 100mila clienti che hanno subito disservizi sia nell'ambito della "tutela" gas sia nel mercato libero. Lo ha stabilito l'Autorità per l'energia accettando gli impegni presentati da Eni dopo un procedimento sanzionatorio per violazione della periodicità di fatturazione (oltre 79.000 casi) e ritardi nell'invio della bolletta di chiusura per cambio di fornitore (27.000 casi).