Dazi, l'Ue: "Dagli Usa segnali per lo stop a esenzioni o quote"

"Ci sono segnali da parte degli Usa che le esenzioni non saranno prolungate o che saranno decise altre misure restrittive" come le quote di mercato. Lo ha detto il commissario Ue al Commercio, Cecilia Malmstroem, sottolineando di "non essere sicura che per la Casa Bianca siano sufficienti le proposte messe sul tavolo da Bruxelles. "Le discussioni continueranno fino a giugno, ma sarà il presidente Trump a prendere la decisione finale", ha aggiunto.