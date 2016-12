Cresce costo migranti, Roma a Ue: riconoscere natura "eccezionale"

Da 2,6 miliardi nel 2015 a 3,3 nel 2016, a 3,8 nel 2017 (pari allo 0,2% del Pil): sono i costi per i migranti secondo il Documento programmatico di bilancio inviato a Bruxelles dal governo italiano. Si tratta delle cifre calcolate al netto dei contributi Ue "in uno scenario costante, ossia in assenza di un ulteriore acuirsi della crisi", dice il documento. All'Ue Roma chiede di riconoscere la natura "eccezionale" dell'impatto economico del fenomeno.