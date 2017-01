Consob: "Indagini in corso per ipotesi abuso di mercato su Mps"

Monte dei Paschi in Borsa viene monitorato con attenzione dalla Consob, che sta sorvegliando le negoziazioni del titolo in maniera "molto intensa". Lo ha detto il presidente dell'autorità di vigilanza Giuseppe Vegas durante un'audizione sul decreto legge banche al Senato, spiegando che "sono in corso indagini volte ad accertare eventuali ipotesi di abusi di mercato".

L'indagine della Consob si concentra sull'andamento del titolo in Borsa nell'ultima fase del 2016, quando ha subito forti oscillazioni legate anche alle notizie su un interesse per la banca da parte di grandi investitori. E' quanto quanto viene spiegato da ambienti Consob.



Fra i nomi dei potenziali anchor investor circolavano quelli del fondo sovrano del Qatar, di Soros e di altri grandi hedge fund americani, poi 'scomparsi' dopo il referendum costituzionale del 4 dicembre.



Gli accertamenti mirano a chiarire se si siano tirati indietro per le conseguenze del voto sulla stabilita' politica o se le notizie sul loro interessamento siano state alimentate ad arte per sostenere il titolo Mps.



L'abuso di mercato potrebbe essersi concretizzato nella forma della manipolazione informativa o dell'abuso di informazioni privilegiate, e quindi dell'insider trading. Questo tipo di accertamenti, viene ricordato, scatta ogni qualvolta un titolo abbia forti oscillazioni al rialzo o al ribasso.