Commercio e dazi, Ue: pronti a reagire subito contro misure Usa

"Abbiamo già reso noto alle più alte autorità americane che siamo fortemente preoccupati su eventuali misure degli Usa che potrebbero aver conseguenze sul commercio Ue. Siamo pronti a prendere misure appropriate per difendere le esportazioni Ue". Lo dice il portavoce della Commissione europea, aggiungendo: "Saremo pronti a reagire rapidamente e in modo appropriato nel caso in cui le nostre esportazioni siano colpite da misure restrittive Usa".