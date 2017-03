Cina, la Banca centrale: "Debito societario troppo alto"

La Cina necessita di tenere sotto controllo il debito societario "troppo alto", schizzato al 168% del Pil. Lo ha detto il governatore della Banca centrale cinese (Pboc) Zhou Xiaochuan, secondo cui, negli sforzi per rassicurare i mercati, lo yuan si manterrà comunque stabile e il calo delle riserve in valuta estera non costituisce motivo di preoccupazione.