“Capitali coraggiosi”, un titolo alla Kipling per indicare la difficoltà romanzesche per le nostre piccole-medie imprese, boccheggianti, aggredite dal fisco, sottocapitalizzate, con la porta in faccia sbattuta dalle banche con l'unico modo x riossigenarsi: aggrapparsi al boccaglio del “mercato di capitali”, la Borsa o chi per essa. Per aiutare le serve della gleba dell'economia italiana, ecco il decreto Salva-Italia che rende l'accesso più agibile alle PMI; e si parla di minibond, di equity, di incentivi magari per le fusioni. Laddove la leva fiscale non dovrebbe servire più solo per aprire i nostri portafogli ma, come diceva Archimede "uno strumento per sollevare il mondo".