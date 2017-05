Borsa, Tokyo chiude in rialzo: l'indice Nikkei guadagna l'1,10%

La Borsa di Tokyo termina le contrattazioni in rialzo, sostenuta dai risultati trimestrali statunitensi sopra le attese. L'indice Nikkei mette a segno un incremento dell'1,10% a quota 19.289 punti. Lo yen tratta sopra quota 111,30 sul biglietto verde, per la prima volta in due settimane, con gli investitori che attendono sviluppi sulle riforme economiche annunciate dal presidente americano Donald Trump.