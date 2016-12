Borsa, Piazza Affari chiude in parità: Ftse Mib -0,05%

Chiusura in parità per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha ceduto lo 0,05% a 16.539 punti, mentre il Ftse All Share ha lasciato sul terreno lo 0,03% a 18.185 punti. Male Mps (-1,97%) e Ubi Banca (-1,70%), chiudono in positivo Buzzi Unicem (+3,29%) e Fineco (+3,24%).