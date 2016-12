Borsa, Milano chiude in netto calo

Lunedì nero per la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib che chiude con un tonfo del 4,69% a 16.441 punti. Il Ftse All Share lascia sul terreno il 4,72% a 17.924 punti e il Ftse Italia Star perde il 4,98% a 21.008 punti. Giornata pesante anche per le altre Piazze europee, con Atene a -7,87% a 464,23 punti.