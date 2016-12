Borsa: Milano chiude in forte rialzo (+2,1%), volano Mps e UniCredit

Chiusura in forte rialzo per Piazza Affari (+2,1%), trascinata dai titoli bancari con Mps e Unicredit in rialzo rispettivamente del 10,79% e del 9,42%. Il mercato scommette su una soluzione per i problemi dell'istituto senese. A spingere i listini anche l'attesa per la riunione di giovedì della Bce, che dovrebbe estendere la durata del quantitative easing. UniCredit sull'aumento di capitale: "Non entrerà lo Stato, faremo da soli".