Borsa, Milano apre in calo: Ftse Mib -0,72% a 21.730 punti

Avvio di seduta negativo per Piazza Affari. Il Ftse Mib apre la settimana delle contrattazioni in calo dello 0,72% a quota 21.730 punti. In rialzo lo spread: il differenziale tra i titoli di Stato italiani e tedeschi a dieci anni si attesta a quota 242 punti, con un rendimento del 2,75%. Venerdì aveva aperto a 235 punti.