Bce: "Si amplia ripresa nell'Eurozona" "Domanda interna spinta da riforme"

Il Consiglio direttivo della Bce "continuerà a seguire la situazione dei mercati finanziari, nonché le potenziali implicazioni per l'orientamento di politica monetaria e per le prospettive sulla stabilità dei prezzi". "Se alcuni fattori dovessero indurre un inasprimento ingiustificato della politica monetaria o se le prospettive per la stabilità dei prezzi dovessero mutare in modo sostanziale, il Consiglio direttivo reagirebbe ricorrendo a tutti gli strumenti", si legge nel bollettino economico.



Inflazione tocca minimo, in aumento a fine anno - "L'inflazione ha raggiunto il livello minimo agli inizi dell'anno, tornando in territorio positivo negli ultimi mesi", sottolinea poi la Bce secondo cui "secondo le informazioni disponibili e i prezzi correnti dei contratti future sul greggio" dovrebbe rimanere bassa nei prossimi mesi "per poi aumentare a fine anno, in parte per gli effetti connessi al calo delle quotazioni petrolifere al termine del 2014". Nel 2016 e nel 2017 l'inflazione dovrebbe aumentare ancora.