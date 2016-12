Bce: "L'Eurozona amplia la ripresa, ma la Grecia frena la crescita"

11:05 - La ripresa nell'Eurozona "dovrebbe ampliarsi ancora": lo prevede la Bce nel bollettino economico, ricordando le stime formulate dagli esperti che prevedono una crescita dell'1,55% quest'anno, dell'1,9% il prossimo e del 2% nel 2017. L'inflazione è attesa allo 0,3% nel 2015, all'1,5% nel 2016 e all'1,8% nel 2017. I timori sulla Grecia, però, continuano a frenare i mercati più deboli: lo spread di Italia e Spagna è salito di circa 40 punti base.

Bce: "Qe va avanti, visibili effetti positivi" - Quanto al Qe, nel bollettino economico, la Banca centrale europea spiega come gli acquisti di titoli da parte della Bce "procedono correttamente e sono visibili effetti positivi", proseguiranno al ritmo di 60 miliardi al mese fino a settembre 2016 o a quando necessario concentrandosi sulle tendenze dell'inflazione e senza soffermarsi su variazioni temporanee.



Bce: "Rischi da sistemi pensionistici adottati" - La Bce mostra poi preoccupazione per le stime dei costi pensionistici di vari Paesi dell'Eurozona che potrebbero salire per i "rischi connessi all'inversione delle riforme pensionistiche adottate". In particolare potrebbero rivelarsi ottimistiche le attese su produttività (e' accaduto fra gli altri in Spagna e Italia) e occupati (specie in Spagna, Italia, Portogallo).