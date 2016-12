Bce, Draghi: estensione del Qe per sostenere ripresa in Eurozona

L'estensione del Qe "è stata calibrata per preservare il sostanziale accomodamento della politica monetaria" necessario per sostenere la ripresa dell'eurozona e per raggiungere l'obiettivo di inflazione "sotto ma vicino il 2%". Lo ha detto il presidente della Bce, Mario Draghi al termine del consiglio direttivo della Banca centrale. "Da gennaio la Bce potrà acquistare bond con una scadenza residua fino a un minimo di un anno", ha aggiunto poi Draghi.