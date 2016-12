Bankitalia: debito record a maggio

Nuovo record per il debito pubblico italiano che a maggio ha toccato i 2.218,2 miliardi. Lo rende noto Bankitalia, secondo cui "è cresciuto in un solo mese di 23,4 miliardi, oltre il fabbisogno di 4,3 miliardi". Per i tecnici di Palazzo Koch pesano l'aumento delle disponibilità liquide del Tesoro, che ha fatto cassa, ma anche il calo dell'euro e le condizioni di mercato sui bond. Da inizio anno il debito è cresciuto del 3,9%, di 83,3 miliardi.