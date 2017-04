Bankitalia: costi dei conti correnti calati da 85 a 77 euro

La gestione dei conti correnti bancari diventa via via meno onerosa. Bankitalia rileva infatti come la spesa effettiva di gestione di un conto corrente "rappresentativo" sia stata mediamente pari a 85 euro nel periodo 2010-2015 e a 77 euro nel 2015 (ultimo anno di osservazione). La contrazione è attribuibile alla diminuzione degli oneri fissi e in particolare ai minori canoni annui.