Banche venete, niente salvataggio di Stato: è polemica sui social

#UE , almeno 1 mld € per evitare il #bailin di #bpvi e #venetobanca . Corsa contro il tempo per il #governo Gentiloni

Sulle ultime novità provenienti da Bruxelles si è espresso il mondo politico. Per Enrico Zanetti, segretario di Scelta Civica e viceministro all'Economia durante il governo Renzi, "più si ingigantisce il buco delle due Banche Popolari Venete, più diventa inevitabile chiedersi cosa facevano le autorità di vigilanza bancaria quando ancora nel 2013 autorizzavano aumenti di capitale a valori completamente sballati". Sempre per Zanetti "scelta la linea dell'intervento pubblico per MPS, è impensabile per qualunque veneto che il governo italiano possa usare un metro diverso per due banche che, insieme, tutto sono tranne che minori".