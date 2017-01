Alitalia, Air France pronta a salire al 50%

foto Ansa Correlati Telecom, gli spagnoli di Telefonica salgono al 66% di Telco e puntano al controllo 10:29 - Secondo l'agenzia Bloomberg, Air France presenterà proposte per una ristrutturazione del debito di Alitalia. La compagnia francese non riterrebbe le necessità finanziarie di Alitalia colossali. "Per limitare i rischi - riporta Bloomberg -, Air France-Klm sarebbe pronta a partecipare a una ricapitalizzazione e ad acquistare i titoli che non trovano acquirenti, in modo da assicurarsi il controllo della compagnia ma senza passare la soglia del 50%". - Secondo l'agenzia Bloomberg,presenterà. La compagnia francese non riterrebbe le necessità finanziarie di Alitalia colossali. "Per limitare i rischi - riporta Bloomberg -, Air France-Klm sarebbe pronta a partecipare a unae ad, in modo da assicurarsi ilma senza passare la soglia del 50%".

Il limite posto del 50% è motivato dal fatto di "non dover consolidare il debito di Alitalia", come scrive Les Echos citando alcune fonti secondo cui la proposta sarebbe accompagnata da condizioni precise in termini di ristrutturazione del debito. Non si tratterebbe di cancellare il debito ma di renderlo più sopportabile.



Sugli 1,1 miliardi di euro di debito, due terzi sono legati all'acquisto di aerei e, come sottolinea ancora Les Echos, quei debiti potrebbero essere rinegoziati a condizioni più favorevoli nel quadro di un'integrazione in seno a Air France-Klm. Una tale revisione implicherà la revisione degli accordi conclusi nel 2008 con la società Ap Fleet di Carlo Toto, con base in Irlanda, divenuta il maggiore fornitore di aerei Alitalia.