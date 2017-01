Microsoft: il Ceo lascia, il titolo vola

foto Ap/Lapresse 15:58 - L'amministratore delegato di Microsoft, Steve Ballmer, lascerà l'incarico nei prossimi 12 mesi. L'annuncio ha rinvigorito il titolo che, nelle contrattazioni precedenti l'apertura della Borsa americana, balza del 9%. Tra i membri del comitato che sceglierà il successore di Ballmer c'è anche il fondatore del colosso informatico, Bill Gates. - L'amministratore delegato dlascerà l'incarico nei prossimi 12 mesi. L'annuncio ha rinvigorito il titolo che, nelle contrattazioni precedenti l'apertura della Borsa americana, balza del 9%. Tra i membri del comitato che sceglierà il successore di Ballmer c'è anche il

"Non c'è mai una tempistica perfetta per questo tipo di transizione, ma ora è il momento giusto", assicura Ballmer.



"Il Consiglio di amministrazione è impegnato in una trasformazione di Microsoft in una società di dispositivi e servizi di successo. Mentre continuiamo su questa strada, ci concentriamo nella selezione del nuovo amministratore delegato", sottolinea John Thompson, il presidente del comitato che sceglierà il successore di Ballmer.



"Come membro del comitato per la successione lavorerò a stretto contatto con gli altri membri del Consiglio di amministrazione per identificare un nuovo grande amministratore delegato - promette Gates -. Siamo fortunati ad avere a disposizione Steve fino a quando il nuovo Ceo non assumerà il suo compito".