foto Ap/Lapresse

09:59

- "Siamo in recessione da nove trimestri. Non vediamo la luce in fondo al tunnel, nonostante le dichiarazioni ottimistiche del ministro Saccomanni". Così il presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, intervenendo alla "Giornata della Collera - Le vessazioni" organizzata dal mondo delle costruzioni. La luce in fondo al tunnel "l'ho definita un lumicino - ha ribadito Squinzi -, per altro non determinato da noi ma dalla situazione internazionale".