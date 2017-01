Lavoro, aumenta l'esercito degli scoraggiati

foto Dal Web 15:41 - Nel 2012 non solo sono aumentati i disoccupati ma anche coloro che non cercano lavoro perché ritengono di non riuscire a trovarlo. Si tratta di un esercito di "scoraggiati" formato da più di un milione di over 34 che ha smesso di cercare occupazione. Il dato è ricavato dall'Ansa elaborando l'archivio delle statistiche prodotte dall'Istat. Gli "scoraggiati" sono in tutto 1,6 milioni: tra loro un milione e 150mila ha tra i 35 e 64 anni. - Nel 2012 non solo sono aumentati i disoccupati ma anche coloro che non cercano lavoro perché ritengono di non riuscire a trovarlo. Si tratta di un esercito di "scoraggiati" formato da più di un milione di over 34 che ha smesso di cercare occupazione. Il dato è ricavato dall'Ansa elaborando l'archivio delle statistiche prodotte dall'Istat. Gli "scoraggiati" sono in tutto 1,6 milioni: tra loro un milione e 150mila ha tra i 35 e 64 anni.

Gli scoraggiati rientrano tra gli inattivi, coloro che né hanno un'occupazione né la cercano; categoria che comprende quindi anche studenti, casalinghe e pensionati. Ma se la crisi ha portato a una forte contrazione dell'intero universo degli inattivi, che sono diminuiti del 3,9%, non è stato così per gli scoraggiati: coloro che non cercano il lavoro solo perché pensano di non trovarlo sono aumentati nel complesso del 5,3%.



Coloro che dichiarano di non essere a caccia di un impiego perché convinti di non poterlo trovare risultano in crescita nelle fasce d'età più alte, con un rialzo del 13,3% tra i 45-54enni e del 23,1% tra i 55-64enni. Al contrario il fenomeno segna un'attenuazione tra i più giovani (-5,1% tra gli under 35).



Probabilmente ripetuti tentativi andati a vuoto portano con il passare degli anni a uscire dal mercato del lavoro. Insomma, vista l'età degli scoraggiati, chi getta la spugna potrebbe essersi ritrovato dopo tante prove senza alcun risultato. Rilevante è anche la differenza tra uomini e donne, con le scoraggiate che superano quota un milione (1 milione 96 mila), salendo dell'8,6% su base annua.