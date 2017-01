Cipro si appresta a varare il piano B: espropri sui depositi di oltre 100mila euro

foto Ansa Correlati Cipro, ancora stallo prestito da Mosca

Piano B, Cipro si "vende" a Russia 23:30 - Cipro è pronto a varare il piano B dopo i negoziati tra i rappresentanti della maggioranza e quelli della Troika (Ue, Fmi e Bce) sulla possibilità di prelievi del 10% sui conti bancari purché superiori a 100mila euro. "Stiamo cercando di salvaguardare - hanno spiegato dal governo - i fondi di previdenza nella banca popolare di Cipro, che sono valutati oltre 600 milioni di euro". - Cipro è pronto a varare il piano B dopo i negoziati tra i rappresentanti della maggioranza e quelli della(Ue, Fmi e Bce) sulla possibilità di prelievi del 10% suipurché superiori a 100mila euro. "Stiamo cercando di salvaguardare - hanno spiegato dal governo - i fondi di previdenza nella banca popolare di, che sono valutati oltre 600 milioni di euro".

Un esponente del partito di maggioranza ha spiegato che i leader ciprioti stanno discutendo con i creditori internazionali l'adozione di un prelievo di oltre il 10% per poter quindi mettere in atto un 'piano B' per il salvataggio dell'economia del Paese. Secondo la tv pubblica, il prelievo potrebbe arrivare al 15% sui depositi di oltre 100mila euro.



Approvata legge per il "fondo di solidarietà" - In attesa di una decisione sul prelievo, il Parlamento cipriota ha approvato la prima delle 9 leggi approntate dal governo. Si tratta di quella che prevede la creazione di un "fondo di solidarietà" che comprende diversi 'assets' statali, i fondi pensionistici e i beni immobiliari resi disponibili dalla Chiesa greco-ortodossa.



Via libera anche al controllo sul movimento dei capitali - Approvata anche la legge che fornisce al governo il potere di imporre restrizioni sui movimenti dei capitali depositati nelle banche. Il provvedimento si è reso necessario per evitare fughe di capitali alla prevista riapertura delle banche dell'isola martedì prossimo.



Sabato la decisione sul prelievo straordinario - La terza legge approvata dal Parlamento, riunito in seduta straordinaria, consentirà alle autorità del Paese la divisione in ''good-bank'' e ''bad-bank'' di un istituto a rischio fallimento. La nuova norma in questo caso verrà applicata alla Laiki Bank (Banca Popolare). Il Parlamento tornerà a riunirsi nella tarda mattinata di sabato per proseguire l'esame degli altri sei progetti di legge e poi votarli. Tra questi c'è anche la proposta del prelievo eccezionale sui depositi bancari superiori ai 100mila euro.