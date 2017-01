Bloomberg: "Nel 2012 ricchi sempre più ricchi" "Primeggiano i patron dei low cost Zara e Ikea"

Come scrive il Corriere, i più fortunati dell'anno appena passato sono i patron dei marchi low cost Zara e Ikea, che hanno particolarmente incrementato i guadagni nell'anno che si è appena chiuso.



Amancio Ortega (nella foto), il patron del celebre marchio spagnolo, primeggia nella classifica con un +63% di guadagno (corrispondenti a 22 miliardi di dollari) arrivando a incassare 57,5 miliardi.



Secondo in classifica figura Ingvar Kamprad, il proprietario 86enne del brand di arredamento svedese. Nel 2012, il suo capitale è incrementato del 16,6% (partiva da 42,9 miliardi di dollari).



Terzo c'è il messicano Carlos Slim, l'uomo più ricco della Terra, nonché magnate della messicana America Movil, che ha incrementato le sue tasche "solo" del 21,6%. Piange un po', invece, Marck Zuckerberg: dopo l'entrata in Borsa, la sua azienda ha perso 5,2 miliardi di dollari (-30% del suo capitale).



Uno solo l'italiano che figura in classifica, piazzandosi al 24esimo posto: si tratta di Mister Nutella, che può contare su un patrimonio di 22,1 miliardi di dollari. Michele Ferrero ha visto dunque aumentare la sua ricchezza nell'ultimo anno del 4,6%.



Ed ecco, nella tabella sotto, i nomi dei primi quaranta ricconi in classifica con il patrimonio stimato e con la differenza rispetto all'anno precedente.