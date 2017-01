Multe più care a partire da gennaio

- Multe più salate a partire dall'anno nuovo. Dal primo gennaio, le somme da pagare in caso di infrazioni stradali subiranno un incremento del 6% in base a un adeguamento automatico al Foi, ovvero l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie e gli impiegati. Un parametro che serve a rivalutare anche il valore dell'assegno al coniuge separato e dell'affitto e che ogni due anni interessa anche le multe stradali.

In pratica la somma da pagare in caso di divieto di sosta passa da 39 a 41 euro, il mancato uso della cintura di sicurezza da 76 a 80 euro, l'utilizzo del telefonino mentre si è alla guida da 152 a 161euro. Chi, invece, passa con il semaforo rosso dovrà versare ben 163 euro, ben 7 euro di più rispetto a prima. Tutte maggiorazioni legate all'aumento del Foi che, pubblicato lo scorso 13 dicembre, ha registrato un aumento 5,7%.

Sulla situazione ha espresso delle critiche Carlo Rienzi del Codacons che ha spiegato al Corriere della sera come, sebbene sia giusto sanzionare i comportamenti scorretti sulla strada con le multe, non si debba dare addosso ai consumatori "in modo così ossessivo". Alle dichiarazioni di Rienzi si aggiungono poi quelle del presidente dell'Aci Angelo Sticchi Damiani che, sulle pagine del quotidiano di via Solferino, ha sottolineato come nel corso dell'ultimo anno ci sia stato un forte calo nell'uso della macchina e come insistere con questi aumenti costituisca un "assurdo accanimento".