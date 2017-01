Time Warner dice no a Murdoch Rifiutata un'offerta da 80 mld

Murdoch avrebbe presentato l'offerta agli inizi di giugno, valutando Time Warner 85 dollari per azione. L'offerta è stata rifiutata dopo che l'amministratore delegato di Time Warner Jeff Bewkes l'ha presentata al consiglio di amministrazione. Secondo quanto riportato dal New York Times, 21st Century Fox ha proposto di vendere Cnn per allentare i possibili timori dell'antitrust. Una vendita che avrebbe aperto una battaglia fra Abc e Cbs. L'offerta sarebbe stata in contati e azioni.



Murdoch "determinato" ad acquistare Time Warner - Rupert Murdoch sarebbe disposto a offrire più di 85 dollari per azione per acquistare Time Warner. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando alcune fonti, secondo le quali Murdoch sarebbe determinato all'acquisizione anche se la proposta iniziale è stata rifiutata.



Murdoch conferma l'offerta per Time Warner, non in trattative - Rupert Murdoch conferma di aver presentato un'offerta per Time Warner. "Time Warner ha rifiutato di andare avanti con la nostra proposta. Al momento non siamo impegnati in alcuna trattativa con Time Warner" si legge in una nota di 21st Century Fox.