17:54 - "In Italia c'è la necessità di fare tante riforme. Abbiamo un ritardo accumulato che non si riferisce solo al lavoro, ma anche al fisco, alla pubblica amministrazione e ad altri ambienti". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi. "Non è che manchi il coraggio - ha aggiunto Squinzi, riferendosi al mondo produttivo - ma bisogna che la politica crei anche le condizioni per farcelo ritrovare".