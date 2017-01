Siglata la tregua tra Apple e Google

08:13 - Apple e Google siglano una tregua clamorosa, sancendo per il momento la fine di tutti i ricorsi legali ancora pendenti e creando le condizioni per una collaborazione e un accordo che regoli il mercato mondiale degli smartphone. Le cause miliardarie tra questi due giganti dell'hi-tech sono state oltre 200 dal 2010, tra gli Stati Uniti e l'Europa. Ora l'annuncio della fine delle ostilità.

Da anni, la casa dell'iPhone e i proprietari di Motorola si sono denunciati a vicenda a colpi di miliardi di dollari accusandosi reciprocamente di aver rubato qualsiasi brevetto, tutelato dalla proprietà intellettuale.



Le tensioni sono in particolare legate alle scelte di Motorola, storico marchio della telefonia mobile acquisito da Google nel 2011. Quando, quattro anni fa, il produttore dei celebri Startac aveva depositato un ricorso contro Apple, la casa di Cupertino aveva replicato con una citazione in giudizio.



All'inizio dell'anno il colosso della ricerca online ha ceduto Motorola alla cinese Lenovo ma è comunque restata coinvolta nel mercato della telefonia mobile visto che suo è il brevetto di Android, il sistema operativo che, in partnership soprattutto con Samsung, "anima" tre quarti dei cellulari venduti nel mondo e milioni di tablet ed è quindi il diretto rivale di Apple che invece, usa il sistema proprietario iOS.