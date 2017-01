4 gennaio 2014 Roma e Torino, in mutande per abiti gratis Il freddo non può nulla contro i saldi, soprattutto quando i negozi offrono capi gratuiti. A patto che i clienti arrivino... senza abiti Tweet google 0 Invia ad un amico

14:21 - Entrano in negozio in mutande ed escono con abiti nuovi senza aver sborsato un euro. Decine di persone si sono presentate in mutande nella centralissima via del Corso, a Roma, e in un centro commerciale alla periferia di Torino nel primo giorno di saldi. Non sono volute mancare al "seminaked party" lanciato da un noto brand spagnolo che ha promesso di vestire gratuitamente i primi cento clienti che si fossero presentati... svestiti.