21:17 - "Non ci saranno nuove tasse, anzi come abbiamo fatto con gli 80 euro, cercheremo di farlo per altre fasce". Così il premier Matteo Renzi al Tg5. "Va ridotta ulteriormente la spesa visto che si spendono 800 miliardi e sono troppi". Qualsiasi ipotesi di intervento "sulle pensioni o altro sono chiacchiere di agosto". Stoccata poi ai sindacati: "Vogliono un autunno caldo? Facciano loro...". .