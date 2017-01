8 aprile 2014 Milano, salone del mobile 2014

Il design entra nelle case della gente Dall'8 al 13 aprile il capoluogo lombardo ospita presso i padiglioni di Milano Fiera la più grande esposizione dedicata al design in Italia. Numerosi anche gli eventi del Fuori Salone allestiti in diverse zone della città Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

17:53 - Presso i padiglioni di Fiera Milano, Rho, dall’8 al 13 aprile è in corso la 53esima edizione del Salone Internazionale del Mobile che con le biennali EuroCucina e il Salone Internazionale del Bagno, oltre al SaloneSatellite, porterà a Milano tutte le novità in fatto di arredo grazie a 2.400 espositori. La manifestazione è suddivisa in tre tipologie: il settore Classico, Moderno e Design, insieme al Salone Internazionale del Complemento d’Arredo.