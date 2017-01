Istat:inflazione mai così bassa da 2009 Da Torino a Roma, giù i prezzi a luglio

14:53 - L'inflazione a luglio si ferma allo 0,1%, dallo 0,3% di giugno, scendendo così al livello più basso dall'agosto del 2009. Lo rileva l'Istat, confermando le stime. Si tratta della terza frenata consecutiva. Su base mensile i prezzi al consumo diminuiscono dello 0,1%. Dieci grandi città, tra cui Torino, Firenze e Roma, risultano in deflazione su base annua.

I capoluoghi di regione o provincia autonoma in deflazione - Torino (-0,4%), Firenze (-0,3%), Bari (-0,3%), Roma (-0,2%), Trieste (-0,1%) e Potenza (-0,1%). Giù anche a Livorno (-0,7%), Verona (-0,5%), Ravenna (-0,1%) e Reggio Emilia (-0,1%).



Alimentari in deflazione, indietro di quasi 10 anni - A luglio i prezzi dei prodotti alimentari e delle bevande analcoliche scendo ancora, segnando un calo dello 0,7% (dal -0,6% di giugno), rileva poi l'Istat. Si tratta della flessione più forte da quasi dieci anni. Viene infatti eguagliata la diminuzione già registrata nel gennaio del 2005. Per trovare un ribasso ancora più profondo bisogna invece tornare indietro al settembre del 1997 (-0,9%).



Codacons: "Cali sono specchio della crisi dei consumi" - "I dati Istat sono lo specchio della grave crisi dei consumi". Così il presidente del Codacons, Carlo Rienzi, in una nota. "Siamo in pieno allarme deflazione, e l'economia italiana sta rischiando un vero e proprio infarto", sottolinea. Per l'associazione a tutela del consumatore ora "il governo deve correre ai ripari incentivando i consumi e riducendo la pressione fiscale specie per le famiglie a reddito medio-basso".



E' da un anno che l'inflazione viaggia sotto l'1% - L'inflazione annua viaggia sotto la soglia dell'1% da quasi un anno, precisamente da 11 mesi: da settembre 2013 a luglio 2014. E' quanto emerge dalle serie storiche dell'Istat, che non registrava una sequenza così lunga di "zero virgol"' dal 1958-1959, più di mezzo secolo fa. Allora la striscia di "bassa inflazione", che precipitò anche in deflazione, durò proprio 11 mesi. Per ora quindi si tratta di un pareggio, ma agosto potrebbe decretare il superamento.







La mappa dei prezzi



CITTA' VARIAZIONE ANNUA (%) ---------------------------------------------------------------- Bolzano 1,1 Messina 1,1 Cagliari 0,8 Palermo 0,6 L'Aquila 0,6 Parma 0,6 Reggio Calabria 0,6 Aosta 0,6 Napoli 0,5 Catania 0,5 Venezia 0,5 Catania 0,5 Modena 0,4 Bologna 0,3 Trento 0,3 Brescia 0,2 Catanzaro 0,1 Ancona 0,1 Perugia 0,1 Padova 0,1 Genova 0,0 Milano 0,0 Potenza -0,1 Ravenna -0,1 Reggio Emilia -0,1 Roma -0,2 Trieste -0,2 Bari -0,3 Firenze -0,3 Torino -0,5 Verona -0,5 Livorno -0,7